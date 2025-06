Fervono i lavori tra Bivona e Vibo Marina: finita e inaugurata la nuova piazza. E in settimana apre (finalmente) il sottopasso

Nei pressi della Tonnara l’intero contesto urbanistico è stato riqualificato. Cantieri in piena attività in piazza Capannina, via del Pescatore, via Vespucci, viale delle Barche e viale delle Industrie. Ma il taglio del nastro più atteso è quello del sottopassaggio per il quale si aspetta da vent’anni. L’assessore Monteleone: «Stavolta ci siamo davvero»

Bivona, il cantiere di piazza Marinella

Bivona ha la sua nuova piazza. Nuova pavimentazione, nuove basole, nuove panchine e illuminazione. Ristrutturata con fondi Pnrr e costata oltre un milione e 200mila euro, l’area è circondata da impianti di videosorveglianza. «Telecamere funzionanti», assicura un addetto ai lavori. Un nuovo spazio ampio e funzionale che, inevitabilmente, deve fare i conti con le percezioni personali le quali, come spesso accade in questi, casi non sono mai unanimi. «Era meglio prima quando era adibita a parcheggio», si spinge a dire un residente. In realtà, molti, in assenza di divieti, continuano a parcheggiare, sebbene, pochi giorni dopo l’inaugurazione, alcune doghe della pavimentazione del vicino spiazzo davanti alla Tonnara siano saltate proprio a causa del passaggio di un mezzo della ditta della raccolta dei rifiuti. Nessun atto di vandalismo, per come era sembrato in un primo momento, ma solo un incidente che ha però messo in evidenza la fragilità della pavimentazione in legno. Ma piazza Marinella – inaugurata con un concerto e benedetta dal parroco della chiesa di San Pietro di Bivona – non è l’unica novità che ha preso o sta prendendo in questa zona. Lavori per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi sono in corso in alcune delle principali strade di Bivona e Vibo Marina: via del Pescatore, viale delle Barche e viale delle Industrie. Si tratta di interventi con fondi Pac per un importo di 900mila euro.

Bivona, lavori pavimentazione marciapiede

«Non ci vorrà molto, siamo a buon punto», assicura un operaio. Il cantiere si estende fino al lido Palm Beach. All’interno dell’area delimitata con nastro arancione diversi bancali di mattonelle. «Stanno rifacendo la pavimentazione, dovrebbero essere a buon punto», dice uno dei responsabili della struttura balneare che, nonostante i disagi, guarda con speranza e ottimismo ai lavori che consentiranno di riqualificare l’area. Poco più avanti, a Vibo Marina, proseguono spediti i lavori nei pressi di piazza Capannina, realizzati con fondi Pnrr per un importo complessivo di 400mila euro. «Forse riusciremo a chiudere prima di ottobre», dice speranzoso il direttore del cantiere. «È una ditta seria – commenta una residente del posto -. Finalmente riusciremo ad avere la nostra piazza che per un decennio è stata transennata rappresentando oltre a una bruttura, anche un pericolo per i bambini del quartiere».

Altro capitolo riguarda i lavori per la riqualificazione del marciapiede di via Vespucci, la strada che conduce a La Rada, a Vibo Marina. «Entro mercoledì saranno completati», assicura l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone, che annuncia un’altra attesissima apertura: il sottopasso. Attesa da vent’anni, l’opera sta per essere finalmente consegnata alla cittadinanza. «Ci siamo – prosegue Monteleone -. Questa volta per davvero. La prossima settimana, tra martedì e mercoledì sarà attivo il sottopasso», assicura. L’infrastruttura consentirà finalmente di risolvere le difficoltà d’accesso alla frazione marina della città capoluogo, decongestionando il traffico estivo. «Quest’anno accoglieremo i turisti al meglio – promette Monteleone – Se qualche lavoro non sarà completato, sospenderemo i cantieri per rendere le frazioni marine belle, accessibili e funzionali per residenti e visitatori».