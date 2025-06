L’Andolina incontra… L’Andolina: focus sulla rete viaria provinciale nei territori di Zambrone (dove è sindaco) e Tropea

Tappa finale nel suo comune da parte del presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, che negli ultimi mesi si è messo di buzzo buono e ha condotto settimanalmente una lunga serie di sopralluoghi sulle strade provinciali, incontrando gli amministratori comunali del Vibonese per analizzare con loro criticità e interventi programmati. Come ultimo appuntamento ha scelto l’Ente che guida in qualità di sindaco, allargando poi la ricognizione al territorio di Tropea e incontrando i commissari che guidano il Municipio.

«A Zambrone – si legge nella nota inviata dalla Provincia – siamo riusciti a destinare 700mila euro per la S.P. 84, grazie al primo emendamento dell’onorevole Giuseppe Mangialavori. L’obiettivo è risolvere entro il 2026 una criticità che persiste dal 2012, causata dal restringimento della carreggiata lungo il tratto tra Zambrone e Potenzoni». La misura si inserisce all’interno di una più ampia pianificazione.

Di seguito, lo schema diffuso dalla Provincia:

Interventi avviati durante la precedente amministrazione

S.P. 84 (Zambrone–San Cono–Favelloni–San Marco–Cessaniti)

D.M. 49/2018 – € 300.000,00 – In esecuzione

D.M. 123/2020 – € 80.000,00 – In esecuzione

S.P. 95 (ex S.S. 522 Tropea)

Fondi Regione – Annualità 2024 – € 2.620.679,04 – In esecuzione

D.M. 141/2022 – Annualità 2026 – € 500.000,00

S.P. 84 “Cessaniti – San Marco” – Emendamento Mangialavori – € 500.000,00

– Emendamento Mangialavori – € 500.000,00 S.P. 85 Briatico – Zungri – D.M. 123/2020 – € 300.000,00

– D.M. 123/2020 – € 300.000,00 S.P. 85 Briatico – Zungri – D.M. 141/2022 – € 300.000,00 (2027)

– D.M. 141/2022 – € 300.000,00 (2027) S.P. 95 – Ponte Torrente Potame – D.M. 125/2022 – € 100.000,00 (2028)

– D.M. 125/2022 – € 100.000,00 (2028) S.P. 83 “Briatico – Zungri – S. Giovanni – Daffinacello – Daffinà” – D.M. 141/2022 – € 550.000,00 (2028)

Interventi avviati dall’attuale presidenza

S.P. 84 (Zambrone–Potenzoni) – D.M. 43/2024 – € 700.000,00 – Annualità 2026

– D.M. 43/2024 – € 700.000,00 – Annualità 2026 S.P. 95 – D.M. 101/2022 – € 500.000,00 – Annualità 2028

Un piano complessivo che supera i 5 milioni di euro solo per il comprensorio di Zambrone

Tropea: attenzione strategica per la viabilità turistica

«Anche per Tropea, snodo nevralgico del turismo regionale – si spiega nella nota – si è delineata una strategia chiara e progressiva, che ha già prodotto risultati concreti. Tutte le strade che conducono a Tropea – ha affermato L’Andolina – hanno ricevuto interventi mirati, con manutenzioni e finanziamenti già attivati. Una visione che unisce passato e presente in un’unica progettualità per lo sviluppo turistico e sociale del territorio».

Interventi completati (2022-2023):

S.P. 22 (Pioppi–Spilinga–Ricadi–Tropea–Porto)

D.M. 224/2020 – € 103.033,10

D.M. 49/2018 – € 300.000,00

D.M. 123/2020 – € 200.000,00

S.P. 17 “Tropea – Inn. S.S. 18”

D.M. 49/2018 – € 300.000,00

D.M. 123/2020 – € 330.000,00

Interventi avviati dalla precedente amministrazione

S.P. 95 (ex S.S. 522 Tropea) Fondi Regione – € 2.620.679,04 – In esecuzione D.M. 141/2022 – € 500.000,00

S.P. 22 (versanti Ricadi–Porto) D.M. 123/2020 – € 200.000,00 (2024) – In esecuzione D.M. 123/2020 (secondario) – € 200.000,00 (2025) – In attesa di gara

S.P. 17 – D.M. 141/2022 – € 500.000,00 (2026)

– D.M. 141/2022 – € 500.000,00 (2026) S.P. 22 – D.M. 101/2022 – € 400.000,00 (2027)

– D.M. 101/2022 – € 400.000,00 (2027) S.P. 95 – Ponte Parghelia – D.M. 125/2022 – € 400.000,00

– D.M. 125/2022 – € 400.000,00 S.P. 22 – Ponticelli Ricadi – D.M. 125/2022 – € 250.000,00 (2029)

Interventi pianificati dall’attuale presidenza

S.P. 17 – Fondi POC Regione Calabria – € 2.500.000,00 – In gara progettazione

– Fondi POC Regione Calabria – € 2.500.000,00 – In gara progettazione S.P. 17 – D.M. 43/2024 – € 500.000,00

– D.M. 43/2024 – € 500.000,00 S.P. 18 / S.P. 20 – D.M. 101/2022 – € 300.000,00 – In attesa di reiscrizione

– D.M. 101/2022 – € 300.000,00 – In attesa di reiscrizione S.P. 22 – D.M. 216/2024 – € 145.875,00

– D.M. 216/2024 – € 145.875,00 S.P. 22 (secondario) – D.M. 43/2024 – € 300.000,00

– D.M. 43/2024 – € 300.000,00 S.P. 20 – D.M. 216/2024 – € 158.886,00

– D.M. 216/2024 – € 158.886,00 S.P. 95 (ex SS 522) – D.M. 101/2022 – € 500.000,00 – Annualità 2028

«I fondi attivati, tra statali, regionali ed emendamenti parlamentari, costituiscono una rete finanziaria che nel solo comprensorio di Tropea supera ampiamente i 10 milioni di euro», ha affermato L’Andolina. «Con questi due focus – ha chiosato il presidente della Provincia di Vibo – si chiudono i sopralluoghi su tutte le strade provinciali dei cinquanta comuni del Vibonese».