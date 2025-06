Addio alla professoressa Barbara Fruci, l’omaggio delle scuole di Filadelfia: «Ha dedicato la vita ai ragazzi»

L’Istituto omnicomprensivo e il Liceo scientifico di Filadelfia si stringono alla famiglia della professoressa Barbara Fruci, deceduta prematuramente dopo aver lottato con grande forza di volontà contro un terribile male. La docente di italiano e latino si è spenta a 47 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 giugno alle 15.30 nella chiesa di Santa Barbara, a Filadelfia.

Il messaggio della scuola: «È andata via troppo presto»

La scuola dove insegnava ha voluto ricordarla con parole di grande affetto. Scrive la dirigente Maria Viscone: «La professoressa Fruci, amata e stimata dai colleghi e dai suoi studenti, ha dedicato tutta la sua vita alla scuola, distinguendosi per la generosità con cui ha sostenuto i ragazzi più fragili, senza mai risparmiarsi. Punto di riferimento di tutti quanti, aveva svolto la funzione di collaboratrice della dirigente, di responsabile del Liceo scientifico, di referente per l’orientamento. Sempre pronta a segnalare e affrontare le criticità e i bisogni degli adolescenti – aggiunge la preside – non si è mai risparmiata lasciandosi coinvolgere e coinvolgendo gli altri in ogni azione finalizzata a tutelare e garantire il benessere dei ragazzi a scuola e nella società. Una figura preziosa, unica, di cui si sentirà sempre la mancanza. È andata via troppo presto, lasciando tutti attoniti e sconfortati. A tutti ha insegnato a vivere dedicandosi alla cura degli altri con umiltà e senza mai chiedere niente per sé stessa».