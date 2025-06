Ricadi, la piazza di Santa Maria occupata abusivamente con tavoli e sedie: sanzioni per 5 locali

I titolari sono stati anche denunciati. Le forze dell’ordine hanno contestato pure l’uso non autorizzato di musica ad alto volume e la violazione della normativa Siae

Avevano occupato abusivamente con tavoli e sedie l’intera piazzetta di Santa Maria di Ricadi. A tutto ciò si è aggiunta la diffusione di musica ad alto volume.

Per tali motivi, i carabinieri della Stazione di Spilinga e la polizia municipale di Ricadi hanno sanzionato cinque attività commerciali contestando diverse violazioni di legge per occupazione di suolo pubblico, intrattenimento musicale non autorizzato e violazione della normativa sui diritti Siae.

La piazza della località turistica del comprensorio di Capo Vaticano era divenuta in pratica inaccessibile a causa dell’invasione di tavoli e sedie dei ristoranti, disposti ben oltre gli spazi consentiti. Le sanzioni elevate superano i 30mila euro, mentre i titolari sono stati denunciati alla Procura di Vibo Valentia.