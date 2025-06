Miracolo! Finalmente si passa dal… sottopasso: dopo 13 anni di attesa inaugurata l’opera a Vibo Marina

Dopo 13 lunghissimi anni di attesa (ma il conto dovrebbe comprendere anche il tempo passato a pensarci, quindi quasi 20 anni), il sottopasso ferroviario di Vibo Marina è realtà. L’opera concepita nel 2012 con un investimento, fino ad oggi, di oltre 2 milioni e mezzo di euro, è stata inaugurata ieri pomeriggio dal sindaco Enzo Romeo che ha espresso «grande soddisfazione per il traguardo raggiunto». L’obiettivo è quello di decongestionare il traffico in entrata e in uscita dalla frazione marina della città capoluogo. Auto e mezzi che sino ad oggi erano costretti in un collo di bottiglia all’altezza di via Emilia.

Alla cerimonia erano presenti, oltre all’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, anche i responsabili della ditta esecutrice e numerosi amministratori e dipendenti comunali, a testimoniare il raggiungimento di un traguardo che non sembrava arrivare mai.

Insieme hanno percorso il sottopasso la cui apertura che rappresenta un fatto epocale per Vibo Marina, offrendo una seconda via di uscita dal centro storico e riducendo la dipendenza dal vecchio passaggio sotto il ponte ferroviario, costruito oltre un secolo fa.

«È stata un’attesa lunghissima – ha commentato il primo cittadino -. Nel 2012 l’avvio dell’opera e nel 2025 l’inaugurazione con la nostra amministrazione. Nell’ultimo anno abbiamo cercato di sollecitare la parte tecnica e operativa. Eravamo dalla mattina alla sera in cantiere per risolvere le tante problematiche che si sono presentate».

Poi, ha spiegato l’utilità dell’opera che «oltre a raddoppiare gli accessi alla cittadina costiera, consentirà di fruire il centro di Vibo Marina in sicurezza, così da potere creare un’isola pedonale su Corso Michele Bianchi. È un’opera strategica che non viene da noi ma da altre amministrazioni. Però noi oggi l’abbiamo inaugurata e non possiamo che esserne soddisfatti», ha sottolineato Romeo.

Dal canto suo l’assessore Monteleone ha sottolineato di non volersi prendere i meriti di questa opera «perché è stata pensata tanti anni fa e dobbiamo dare atto a chi l’ha progettata, ma noi abbiamo fatto ciò che era di nostra competenza affinché venisse consegnata alla città. E ci siamo riusciti, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato».