La Provincia di Vibo ottiene un nuovo finanziamento di 600mila euro per la Sp 25, L’Andolina: «Grande risultato per superare alcune criticità»

Un finanziamento aggiuntivo di 600mila euro per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 25 ”Joppolo – Petto Torre – Madonna del Carmine”. È quanto ottenuto dalla Provincia di Vibo Valentia grazie al sostegno della Regione Calabria e formalizzato questa mattina con la firma di una convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile regionale.

«Esprimo grande soddisfazione per questo nuovo, straordinario e aggiuntivo finanziamento di 600mila euro ottenuto dalla Provincia di Vibo Valentia con il sostegno della Regione Calabria, che consentirà di intervenire sulla strada provinciale n. 25», ha dichiarato il presidente della Provincia Corrado Antonio L’Andolina.

Il contributo si aggiunge a quanto già previsto nella programmazione per le strade provinciali ricadenti nel territorio comunale di Joppolo. Secondo L’Andolina, si tratta di un «passo fondamentale per superare alcune criticità significative presenti lungo il tracciato», frutto di un «impegno politico costante» e di una collaborazione con l’Ufficio Viabilità. Un ringraziamento diretto è andato a Maria Giovanna Conocchiella, responsabile dell’Ufficio in questione per «professionalità, rigore e approccio sempre concreto e dinamico», oltre che a tutti i dipendenti del settore.

Il nuovo finanziamento prevede diversi interventi quali: il completamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, opere di sostegno, controripa e sottoscarpa, rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale della SP 25.

A spiegare la portata dell’intervento è stata proprio la responsabile Maria Giovanna Conocchiella che ha sottolineato: «L’arteria stradale sulla quale andremo ad intervenire al fine della messa in sicurezza costituisce un percorso alternativo alla SP 23 ”Nicotera – Joppolo – Coccorino – Coccorinello – Panaja”, una strada caratterizzata da continui distacchi di materiale roccioso che, in situazioni meteo avverse, viene interdetta al transito».

«Il finanziamento di 600mila euro – ha aggiunto Conocchiella – è finalizzato al completamento e alla realizzazione di opere di contenimento delle scarpate stradali, seriamente compromesse dagli eventi calamitosi che hanno danneggiato la ”Joppolo – Petto Torre – Madonna del Carmine”».

Anche da parte del Comune di Joppolo non sono mancati apprezzamenti. Il sindaco Giuseppe Dato ha espresso soddisfazione per l’avvio dell’iter tecnico – amministrativo: «A nome dell’Amministrazione comunale, con entusiasmo, si accoglie la notizia della convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria e la Provincia di Vibo Valentia per la realizzazione delle previste opere infrastrutturali di ammodernamento e messa in sicurezza della SP 25».

Dato ha anche proposto un’interrogazione al progetto: «Considerata l’eccezionale visione di Petto Torre, dal cui balcone si può godere della visuale a 180 gradi Porto di Gioia Tauro – Stromboli, si chiede di valutare l’opportunità dell’inserimento di un’area attrezzata e piantumata». Ed ha concluso con un ringraziamento a L’Andolina per la «costante sensibilità ed attenzione dimostrata nei riguardi delle esigenze del nostro territorio comunale».