Treni, sabato e domenica variazioni di orari e cancellazioni per i lavori sulla linea Reggio – Lamezia – Cosenza: tutte le modifiche

Fine settimana di modifiche e disagi per i viaggiatori che utilizzeranno la linea ferroviaria Reggio Calabria – Lamezia/Cosenza. Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) attraverso un comunicato stampa hanno annunciato «interventi di modernizzazione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria tra Rosarno e Villa San Giovanni, che comporteranno alterazioni alla circolazione dalle 9:30 alle 12:45 di sabato 28 e domenica 29 giugno».

Gli interventi, focalizzati sull’ammodernamento della rete, influenzeranno «diversi convogli ad alta velocità e Intercity. In particolare, alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento sulla tratta Roma-Reggio Calabria subiranno variazioni d’orario, inclusi anticipi di partenza e limitazioni di percorso a Lamezia Terme, con la soppressione della tratta finale da Reggio Calabria a Lamezia Terme». Anche i treni Intercity delle relazioni Milano – Siracusa/Palermo, Milano – Reggio Calabria e Roma Termini-Palermo/Siracusa subiranno delle modifiche negli orari». È stata annunciata la «cancellazione della tratta tra Reggio Calabria e Lamezia Terme per il treno Intercity 556 della relazione Reggio Calabria – Roma Termini».

Per i viaggiatori del trasporto Regionale, Trenitalia ha riorganizzato il servizio prevedendo «bus sostitutivi dedicati». È importante notare che «i tempi di percorrenza in bus potrebbero aumentare a causa del traffico stradale e la disponibilità di posti potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio ferroviario. Inoltre, non sarà consentito il trasporto di biciclette sui bus sostitutivi. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi preventivamente prima di mettersi in viaggio. I canali di acquisto e le informazioni di viaggio sono stati aggiornati sul sito e sull’app di Trenitalia. È possibile consultare la sezione “Infomobilità” o chiamare il call center gratuito 800 89 20 21. Il personale di stazione sarà presente in numero maggiore per fornire assistenza. Per rimanere aggiornati in tempo reale, i viaggiatori possono ricevere informazioni tramite SMS, e-mail e notifiche push attivando il servizio Smart Caring tramite l’App Trenitalia o acquistando il biglietto digitale in stazione».