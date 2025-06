Tropea, il Comune mette a bando 7 sedie “Job” per disabili da fornire ai lidi ma chi se la fa fregare o rompere paga mille euro

Il Comune di Tropea rafforza il suo impegno per l’accessibilità delle spiagge, con un Avviso pubblico rivolto agli operatori economici titolari di stabilimenti balneari interessati all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di sedie “Job”. L’iniziativa mira a «garantire la piena fruizione del mare a utenti diversamente abili o con gravi problematiche motorie durante la stagione estiva 2025». L’Ente ha infatti in dotazione 7 sedie Job, strumenti indispensabili per facilitare l’accesso al mare ai soggetti con disabilità. L’obiettivo primario è l’abbattimento delle barriere architettoniche e la promozione di un turismo inclusivo, permettendo a tutti di godere delle bellezze del territorio e di vivere una vacanza autonoma e piacevole.

Gli stabilimenti balneari che aderiranno all’iniziativa si impegneranno a «rendere le sedie Job fruibili e accessibili gratuitamente agli utenti che ne faranno richiesta». Tra gli obblighi degli assegnatari vi è anche «la cura e l’igienizzazione delle sedie, utilizzando acqua dolce dopo ogni utilizzo per prevenire l’usura dovuta all’acqua marina». In caso di «danneggiamento, furto o smarrimento, il comodatario sarà tenuto a risarcire il Comune con una somma pari a mille euro». Il periodo di assegnazione delle sedie è previsto dal 28 giugno al 30 settembre.

A seguito di «un’unica manifestazione d’interesse pervenuta entro il termine iniziale», il Comune di Tropea ha deciso di «riaprire i termini per la presentazione delle domande», per «garantire la massima partecipazione degli stabilimenti e ad assicurare una più ampia copertura del servizio lungo il litorale». I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti e consultabili sull’albo pretorio del Comune, potranno presentare la domanda compilando l’allegato “A”» disponibile sul sito dell’Ente e «inviandolo via PEC all’indirizzo protocollo.tropea@asmepec.it o consegnandolo a mano all’Ufficio protocollo». Il nuovo termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato per le ore 12 del 3 luglio.