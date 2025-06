Festa della Musica a Vibo, il liceo Capialbi chiude con successo l’anno scolastico 2024-2025

Si è svolta il 21 giugno la 31esima edizione della “Festa della musica” organizzata dal Comune di Vibo Valentia, dal Conservatorio “F. Torrefranca” e dal liceo “Vito Capialbi” di Vibo. «La nostra scuola – si legge nel comunicato stampa del liceo vibonese – anche quest’anno non ha disatteso al consueto evento. In collaborazione con il Conservatotio, siamo stati protagonisti nei percorsi concordati con il Comune di Vibo, offrendo la possibilità agli spettatori di godere di buona musica visitando i siti più caratteristici della città. È stata proprio la “jazz band” della nostra scuola ad aprire il pomeriggio musicale con una esibizione nell’atrio del palazzo comunale. A guidare i giovani musicisti c’erano i professori Vito Procopio e Veronica Russo, esperti di jazz, ricevendo unanimi consensi da un pubblico attento ed esigente. A seguire, il “Coro di clarinetti” del Conservatorio “Torrefranca” esibitosi a palazzo Gagliardi.

«La “Festa della musica” – prosegue la nota stampa – per la città di Vibo si è conclusa nella suggestiva sede del Conservatorio (ex convento dei Gesuiti), dove si è esibita la nostra orchestra, diretta dal maestro Diego Ventura, unitamente al dipartimento Coreutico, rappresentato dalla professoressa Roberta Di Natale che ha impreziosito, attraverso le coreografie curate per l’occasione e realizzate dalle nostre splendide studentesse, le musiche proposte dal maestro Ventura, in particolare un brano, in prima esecuzione assoluta, scritto dal maestro Andrea Massaria, compositore e docente del nostro Liceo».

«I ragazzi dell’Orchestra sono stati affiancati dai professori: Garistina Concetta, Didiano Ilenia, Lacquaniti Samuele, Ventura Donato, Calabria Santo, Potenzoni Francessco, Caputo Gianmarco e Pagnotta Francesco. La serata si è poi conclusa con il concerto del “trio jazz” e della classe di archi dello stesso Conservatorio. Con la “Festa della musica” 2025, si è conclusa la produzione musicale del liceo “Capialbi” per l’anno scolastico 2024/25, con piena soddisfazione del dirigente scolastico, Antonello Scalamandrè, del responsabile di dipartimento musicale, il maestro V. Pasceri e il responsabile della produzione musicale, maestro Diego Ventura».