Ambulanza si ribalta sull’A2 tra Vazzano e Sant’Onofrio: tre feriti e traffico rallentato

Una vettura sanitaria privata con paziente a bordo è finita fuori strada al km 375 in direzione nord: intervento immediato del 118 che ha attivato l’elisoccorso per il trasporto urgente a Catanzaro del paziente più grave

Un incidente si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, al chilometro 375, nel tratto compreso tra Vazzano e Sant’Onofrio. Coinvolta una ambulanza privata che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata mentre trasportava un paziente.

Sono tre i feriti: uno in condizioni più gravi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, mentre gli altri due sono stati assistiti da mezzi provenienti da Vibo Valentia.

L’intervento di soccorso è stato avviato da un’ambulanza in transito, che si è immediatamente fermata per prestare aiuto e allertare gli altri mezzi.