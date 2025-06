Dramma a Rende, bimba di otto anni muore annegata nella piscina del Parco acquatico

Una bimba di otto anni sarebbe morta annegata all’interno della piscina del Parco acquatico “Santa Chiara” di Rende. Tre ambulanze si trovano sul posto.

La tensione è altissima in questo momento davanti alla struttura dove i familiari sono raccolti. Tantissime le persone che in quel momento si trovavano nel Parco per trascorrere un pomeriggio di relax e che adesso, sotto shock, stanno assistendo al via vai dei sanitari. Sul posto sta arrivando il neo sindaco Principe e tutta la giunta comunale.

(In aggiornamento)