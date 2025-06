Nardodipace, 10 società rispondono all’avviso pubblico del Comune per interventi di edilizia residenziale finanziati con il Pnrr

«Un risultato grandioso». Il sindaco di Nardodipace, Romano Loielo, commenta così l’esito dell’avviso pubblico con cui il Comune sta ricercando aziende Esco (cioè certificate per l’efficienza energetica) disposte a realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica, finanziati con il Pnrr, per l’efficientamento energetico degli alloggi popolari presenti sul territorio comunale.

«All’avviso pubblico, che scade alla mezzanotte di questa sera – si legge in una nota del sindaco – hanno risposto ben dieci società “Esco” situate in diverse regioni del territorio nazionale: quattro a Roma, una con sede a Milano, due in Calabria con sede a Vibo Valentia e Reggio, una con sede a Benevento, una a Vicenza e una in Sicilia. Tutte queste manifestazioni di interesse dimostrano innanzitutto l’assoluta trasparenza dei procedimenti condotti dal Comune di Nardodipace, nonché il diffuso interesse per questa Comunità oramai dimostrato in tutti i settori e proveniente da ogni luogo d’Italia». In particolare, il Comune di Nardodipace ha un patrimonio immobiliare di circa 250 alloggi, tutti ricoperti con lastre di amianto e realizzati con tecnologia risalente ai primi anni Novanta.

«Sinceramente – continua Loielo – non mi aspettavo che così tanti colossi del settore rivolgessero l’attenzione al nostro avviso pubblico, circostanza che rafforza ancor di più l’idea che lavorare in maniera incessante per il miglioramento delle condizioni della Comunità che si è ricevuto delega di amministrare alla lunga ripaga, gratificando per tutti gli sforzi e i sacrifici quotidiani condotti tra mille incomprensioni e una miriade di muri interposti da chi non comprende l’assoluta necessità di consentire all’Amministrazione comunale di lavorare in maniera serena nell’interesse di tutti i singoli cittadini».

Una volta conclusa la ricerca di mercato, spiega il sindaco, «si passerà alla seconda fase del procedimento, ossia alla selezione della Esco che dovrà presentare un progetto vincente per l’efficientamento energetico, e quindi per la ristrutturazione, dell’enorme patrimonio immobiliare del Comune di Nardodipace».