Autostrada chiusa per una notte tra Sant’Onofrio e Rosarno: sarà effettuata un’esercitazione nella galleria San Francesco

Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, questa notte, sarà effettuata un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “San Francesco”, tra gli svincoli di Serre, Gerocarne, Soriano e Mileto, in provincia di Vibo Valentia.

Nel corso della prova, verrà simulato l’arrivo e la diramazione di una segnalazione di incidente all’interno della galleria con sviluppo di incendio, testando le prime fasi di soccorso per la verifica dei tempi di intervento e delle procedure applicabili, con l’attuazione del Piano di gestione delle emergenze da parte di Anas, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, 118, Carabinieri e Comuni, coordinati dalla Prefettura di Vibo Valentia.

La prova verrà eseguita a partire dalle ore 22:00 e fino alla fine delle operazioni, sarà interdetto al traffico il tratto autostradale tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Rosarno, in entrambe le direzioni.

Il traffico in direzione sud sarà deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sant’Onofrio, con prosecuzione lungo la SS18 e la SS682, e rientro in A2 allo svincolo di Rosarno.

I veicoli in direzione nord, utilizzeranno il percorso inverso: uscita a Rosarno, prosecuzione lungo la SS682 e la SS18, con rientro in A2 allo svincolo di Sant’Onofrio.

L’obiettivo dell’esercitazione, spiega Anas, è quello di «ottimizzare la risposta operativa integrata delle strutture preposte alle gestione dell’evento ed in particolare verificare l’efficacia dei comportamenti previsti: testare l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria; verificare le modalità operative previste dal piano di emergenza e misurare i tempi di intervento delle squadre operative e dei soccorsi».