Vibo Marina, ora il sottopasso c’è ma manca chi lo usa. E il M5s chiede al sindaco di istituire l’isola pedonale sul lungomare

La nuova infrastruttura è ancora poco utilizzata dagli automobilisti che continuano ad accedere alla frazione marina dallo storico varco sotto la ferrovia. Il consigliere Pisani propone la chiusura di via Colombo e via Bianchi dal 14 luglio al 24 agosto

Dopo un’attesa durata decenni, il sottopasso di via Stazione è ormai diventato realtà. Ma forse per la mancanza di adeguata segnaletica o forse perché le abitudini sono dure a morire e forse anche perché sono ancora in molti a non essere al corrente dell’apertura della nuova via d’accesso alla zona centrale di Vibo Marina, il flusso veicolare continua in larga misura ad attraversare i due “storici” ponti sub ferrovia.

A prendere in considerazione tale problematica è il consigliere comunale Silvio Pisani (M5s) che, dopo aver sentito il comandante della Polizia Locale, Michele Bruzzese, e l’assessore alle attività produttive, Stefano Soriano, ha presentato una richiesta formale in Consiglio comunale avente per oggetto la chiusura al traffico veicolare, in entrambi i sensi, del lungomare Cristoforo Colombo e del corso Michele Bianchi. La validità del provvedimento viene indicata a far data dal 14 luglio fino al 24 agosto nella fascia oraria compresa tra le 20 e l’una.

«Quest’anno i cittadini e i commercianti di Vibo Marina- ha spiegato il consigliere Pisani- potranno finalmente usufruire degli spazi a loro disposizione come ogni città di mare che si rispetti. Contemporaneamente verrà chiuso al traffico il “Ponticello” , che rimarrà solo per il passaggio ciclabile e pedonale».