Tragedia a San Costantino, cede il cric mentre ripara l’auto e resta schiacciato: morto 60enne

È profondamente scossa la comunità di San Costantino Calabro per la tragedia che si è verificata domenica sera, nella centralissima Via Mazzini. Un uomo, ultrasessantenne, ha perso la vita mentre effettuata riparazioni all’auto, nel suo garage. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il cric avrebbe ceduto mentre lui si trovava sotto la vettura, una Mercedes, che è finita per schiacciarlo.

Niente da fare per l’uomo, di origini marocchine, sposato e con sei figli. Una tragica morte che ha addolorato l’intero paese, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di San Costantino, Nicola Derito, che si è recato a casa dell’uomo per porgere le condoglianze alla famiglia.

«Era un uomo molto apprezzato in paese – dichiara il primo cittadino -. E perfettamente integrato, lui così come i suoi figli che fanno parte di associazioni cittadine. Una famiglia che ha sempre contribuito alla crescita della comunità. A nome di tutto San Costantino, esprimo profondo cordoglio per questa tragica perdita».

La salma nei prossimi giorni verrà trasferita in Marocco.