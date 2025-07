Esame radiologico prenotato da 8 mesi a Soriano ma quando si presenta le dicono che il reparto è chiuso

La 53enne era in lista d'attesa da novembre per una Moc ma il servizio è sospeso da mesi per l’esecuzione dei lavori finanziati con il Pnrr: «Perché non sono stata avvisata? Ora devo riprogrammare tutto e aspettare chissà quanto»

Un esame diagnostico prenotato a novembre 2024 e un ospedale impossibilitato ad espletarlo. Ennesima disavventura sul fronte sanitario per una paziente vibonese di 53 anni che, carte alla mano e dopo lunghi mesi di attesa, si era recata al nosocomio Soriano per sottoporsi a una Moc (esame radiologico utile per esempio per diagnosi come la osteoporosi).

«Perché non sono stata avvisata?»

Tuttavia, giunta nella struttura sanitaria, la paziente – ci racconta – non ha potuto effettuare alcun esame: «Mi hanno risposto che il San Domenico non può eseguire la moc perché il reparto è chiuso. Eppure avevo normalmente regolarizzato la ricetta». In effetti, il reparto di radiologia è off limits da mesi per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione finanziati con il Pnrr. Ma, a quanto pare, nessuno si è preso la briga di avvisare chi è in lista d’attesa. La paziente, infatti, ha cercato di capire l’origine del cortocircuito: «Ho chiesto perché non ero stata avvisata del fatto che il reparto fosse chiuso e in prima battuta mi è stato risposto che mi avevano contattato. Eppure non avevo ricevuto alcuna chiamata, neanche nei giorni scorsi. Quindi ho sollecitato una verifica e, alla fine, anche a loro non risultava alcuna chiamata».

«Rivolgersi al privato? Non sempre si può»

L’amarezza è tanta: «Ci lamentiamo che i tanti ospedali montani chiudono e poi, se sono aperti e bene o male funzionanti, non si riescono a garantire le prestazioni. Una persona anziana alle prese con simili situazioni, come fa? Deve rinunciare alle cure? Stamattina, insieme ad altri pazienti, alcuni avanti con l’età, ci siamo ritrovati lì spaesati. Senza soluzioni. Penso che tutto questo non sia giusto», fa presente la donna. Adesso, «dovrò nuovamente confrontarmi con il cup e capire le date disponibili. Sicuramente attendere altri mesi, speriamo non sei come in questo ultimo caso. L’alternativa è rivolgersi al privato ma al momento non ho le disponibilità economiche».