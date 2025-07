Commissione d’accesso al Comune di Soriano: l’ente finisce ancora sotto la lente della Prefettura

La decisione, come spesso accade in questi casi, potrebbe preludere a un nuovo scioglimento dopo quello del 2022 a cui erano seguite nel 2024 nuove elezioni e l’insediamento del sindaco Antonino De Nardo

Nuvole nere si addensano sul Comune di Soriano, che si trova nuovamente sotto la lente della Prefettura che dovrà verificare eventuali infiltrazioni mafiose. Il prefetto di Vibo Valentia, Anna Colosimo, infatti, ha disposto l’invio della Commissione d’accesso agli atti nell’ente guidato dal sindaco Antonino De Nardo.

La Commissione, composta da funzionari prefettizi, avrà il compito di passare al vaglio atti e procedure amministrative, appalti, gestione del personale e altri ambiti sensibili, per accertare eventuali condizionamenti da parte della ‘ndrangheta. Entro il 17 luglio il Comune dovrà produrre la documentazione già richiesta per consentire l’ispezione. I componenti della Commissione di accesso agli atti, nominati dal prefetto, avranno ora tre mesi di tempo per esaminare gli atti prodotti dall’ente e portare alla luce eventuali collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori con ambienti criminali.

Da ricordare che nelle scorse settimane si era dimessa dall’incarico di presidente del Consiglio comunale di Soriano Calabro, Francesca Monardo, in quanto cugina dell’imprenditore Filippo Monardo, quest’ultimo emerso nell’inchiesta della Dda di Milano “Doppia Curva” (che mira a far luce sui retroscena dell’omicidio in Lombardia del rampollo dell’omonimo clan di Rosarno, Antonio Bellocco, e pure sui suoi collegamenti con alcuni paesi delle Preserre vibonesi). Filippo Monardo dopo l’inchiesta si è a sua volta dimesso dalla carica di consigliere comunale (di maggioranza) del Comune di Sorianello guidato dal sindaco Sergio Cannatelli.

Il Comune di Soriano Calabro era già stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2022, durante la gestione dell’allora sindaco Vincenzo Bartone. Dopo due anni di commissariamento, l’amministrazione è tornata al voto nelle elezioni comunali del 2024, che hanno portato all’elezione dell’attuale sindaco De Nardo.