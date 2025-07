Commissione d’accesso al Comune di Soriano, il sindaco De Nardo: «Opportunità per dimostrare la nostra inegrità»

Scossone questa mattina all’interno del Comune di Soriano, nuovamente sotto la lente d’ingrandimento da parte della Prefettura che dovrà verificare eventuali infiltrazioni mafiose. Il prefetto di Vibo Valentia, Anna Colosimo, ha infatti disposto l’invio della Commissione d’accesso agli atti.

La commissione sarà composta da Antonio Crisafulli, Viceprefetto della Prefettura di Vibo Valentia, Giammarco Perri, dirigente del Commissariato di Serra San Bruno e da Pierantonio Tarantino, Comandante Compagnia di Serra San Bruno. La commissione opererà con i poteri previsti dalla normativa vigente per tre mesi, prorogabili, se richiesto, per altri tre mesi e avrà il compito di esaminare procedure amministrative, appalti e altri ambiti sensibili.

Piena collaborazione da parte dell’amministrazione

Massima fiducia e piena collaborazione con la Commissione da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonino De Nardo che si esprime così: «In mattinata sono stato avvisato personalmente da Sua Eccellenza il Prefetto, Anna Aurora Colosimo, circa la decisione sull’invio della Commissione di accesso agli atti e di questo la ringrazio ribadendo, come del resto ho sempre fatto e dimostrato, massima fiducia nelle istituzioni e ampio spirito collaborativo. Nella situazione venutasi a creare con l’inchiesta Doppia Curva della DIA di Milano (seppur tengo a evidenziare che alcun componente della mia Amministrazione risulti coinvolto) e la relativa risonanza mediatica sollevata a livello nazionale, l’invio della Commissione fosse un atto che ci saremmo dovuti aspettare, anzi direi auspicabile in modo da sgomberare ogni minima ombra di dubbio sulla nostra azione amministrativa e sull’integrità civile e morale di ogni singolo componente del mio gruppo e dell’intero Consiglio Comunale».

Trasparenza e responsabilità

Un’opera amministrativa sempre trasparente, come ribadisce il primo cittadino sorianese: «Poniamo piena fiducia nel lavoro della Commissione e siamo sereni per quanto fatto in questo primo anno di Amministrazione. Assicureremo massima collaborazione da parte di ogni componente politica e amministrativa dell’Ente, evidenziando come il Comune non tema controlli di alcun tipo, ma li consideri un’opportunità per garantire la legalità e la tutela dell’interesse collettivo, pronti a fornire tutto il supporto necessario affinché l’indagine possa svolgersi in modo rapido ed efficace. Per quanto riguarda l’azione politica amministrativa rassicuriamo l’intera Comunità che continueremo a svolgere il nostro compito di amministratori responsabili, presenti e nel pieno rispetto dei valori improntati sulla legalità e sulla massima trasparenza a garanzia. L’Ente proseguirà ad assicurare l’efficienza dei servizi essenziali, l’impegno per il reperimento di risorse finanziarie miranti alla valorizzazione del nostro territorio in ogni suo aspetto, il confronto e la collaborazione con i cittadini, con il mondo della scuola, con i presidi religiosi e con gli organi di pubblica sicurezza, in particolare con la Stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro guidata dal Maresciallo Barbaro Sciacca».