Struttura turistica sequestrata a Capo Vaticano. titolare denunciato per mancanza di autorizzazioni

Avrebbe esercitato per anni l’attività di accoglienza turistica pur essendo sfornito delle necessarie licenze e autorizzazioni. Per tale motivo gli agenti della Polizia di Stato hanno provveduto a sequestrare la struttura turistica denominata “Masseria del Tono”, ubicata in una delle spiagge più note di Capo Vaticano – quella del Tono – nel comune di Ricadi. Il titolare è stato denunciato dalla polizia anche per la realizzazione di alcune opere abusive, oltre a risultare sprovvisto delle licenze per l’attività di bar, ristorante, soggiorno e affitta camere. Le indagini della polizia (intervenuti sul posto con numerosi agenti per i rilievi e i controlli) proseguono intanto per capire se vi siano o meno altre responsabilità nella vicenda.