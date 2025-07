Pistola e munizioni in casa, assolta insegnante 72enne di Nicotera

Il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento dei rilievi difensivi formulati dall’ avvocato Francesco Capria, ha assolto Carmela Di Lea, 72 anni, professoressa di Nicotera, dall’accusa di detenzione illegale di una pistola e relative munizioni. La vicenda traeva origine da un’attività di perquisizione effettuata dai carabinieri di Nicotera che aveva interessato l’abitazione dell’insegnante. All’ atto del loro intervento, i militari dell’Arma avevano trovato all’interno dell’immobile una pistola calibro 38 special e 93 munizioni della stessa arma. Il difensore di fiducia, l’avvocato Francesco Capria, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto l’assoluzione della propria assistita in quanto trattandosi di un’arma regolarmente detenuta dal marito (deceduto da diversi anni), non erano emersi elementi da cui ricavare la consapevolezza della detenzione da parte dell’imputata. Il Tribunale, accogliendo integralmente la tesi difensiva, ha quindi assolto la Di Leo in quanto il fatto non costituisce reato.