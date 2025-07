Cambio al vertice del Conservatorio Torrefranca di Vibo: Francescantonio Pollice nominato nuovo direttore

Francescantonio Pollice è stato eletto alla guida del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. L’incarico, che avrà durata triennale, partirà nel 2026 e si concluderà del 2029. Subentrerà a Vittorino Naso, alla guida dell’istituto dal 2020.

«Sono profondamente grato ai colleghi che, con la loro unanimità, mi hanno offerto un segno tangibile di affetto e stima, che ricambio a ciascuno di loro, a partire dall’attuale direttore Vittorino Naso», è quanto ha commentato il neoletto direttore Pollice. Ha poi rivolto «un caro saluto a tutti i colleghi, al personale amministrativo, ai coadiutori e, non da ultimi, agli studenti, assicurando il mio impegno convinto che, con l’aiuto e la disponibilità di tutti, il Conservatorio di Vibo potrà raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».

Chi è Francescantonio Pollice

Docente di pianoforte principale nello stesso Conservatorio, Pollice ha alle spalle una carriera articolata e longeva, che lo ha visto impegnato su più fronti. Ha curato numerosi progetti finanziati dall’Unione Europea, produzioni televisive per Rai Tv e Classica, pubblicazioni discografiche per etichette come Deutsche Grammophon, Decca, Stradivarius, Naxos, Arcana/Outhere Music e altre, oltre ad attività editoriali con EdT, LIM ed Edizioni Curci.

È direttore artistico dell’A.m.a. Calabria da 35 anni, consulente musicale del Ministero dell’Interno e direttore artistico di Ensemble 900 e Oltre, guidato da Antonio Ballista, e dell’Orchestra della Provincia di Catanzaro La Grecia. Collabora con il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica), affiliato all’Unesco.

Presiede l’Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), aderente all’Agis, e fa parte dell’Ufficio di Presidenza di FederVivo, organismo che ha contribuito a fondare nel 2016. Coordina inoltre i progetti Suono Italiano, Musica ai Musei nei Musei Vaticani, e Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, realizzato con l’Accademia Musicale Chigiana e l’Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola.