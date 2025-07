Goletta verde di Legambiente fa tappa a Tropea e Ricadi: un mare di… impegni per la tutela ambientale

La “Goletta Verde 2025” di Legambiente approda sulle coste calabresi, con tappa a Ricadi e Tropea, con una serie di eventi dedicati alla tutela del mare e alla promozione di pratiche sostenibili, rafforzando l’impegno per un futuro più verde nel Mediterraneo. Le date previste tra il 14 e il 16 luglio mettono al centro temi cruciali come la biodiversità marina, la gestione dei rifiuti e il monitoraggio dello stato di salute delle acque.

Focus su biodiversità marina e specie a rischio

Il programma di lunedì 14 luglio

Il primo appuntamento è lunedì 14 luglio alla Green Station di Santa Domenica di Ricadi, alle ore 18, dove si terrà un importante incontro dal titolo “La tutela della biodiversità marina: sfide e soluzioni per la salvaguardia delle specie a rischio nel Mediterraneo”. L’evento, organizzato in occasione della Giornata mondiale degli squali, vedrà la partecipazione di autorevoli figure istituzionali e scientifiche. Dopo i saluti del sindaco di Ricadi, Nicola Antonio Tripodi, Anna Parretta (presidente Legambiente Calabria) e Guido Avallone (comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia), l’incontro sarà moderato da Laura Brambilla (portavoce Goletta Verde) e introdotto da Federica Barbera (Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente). Interverranno esperti come Silvio Greco (vicepresidente Stazione zoologica Anton Dohrn), Francesco Saragò (presidente circolo Legambiente Ricadi), Giovanni Aramini (dipartimento Ambiente e territorio Regione Calabria), Nicola De Leonardo (presidente cooperativa pescatori Arcobaleno di Vibo Marina), Emilio Sperone (dipartimento di Biologia, ecologia e scienze della Terra, Università della Calabria), Salvatore Urso (Caretta Calabria Conservation) e Raffaele Greco (direttore Parchi marini Calabria).

Le conclusioni saranno affidate ad Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e benessere animale di Legambiente. Durante l’evento, saranno consegnate le bandiere di “Amico delle tartarughe marine” ai Comuni e alle istituzioni che avranno sottoscritto il protocollo nell’ambito del progetto Life Turtlenest, e una menzione speciale sarà dedicata a Gerardo Sacco per il suo impegno a favore della tartaruga Caretta Caretta. Si parlerà inoltre del progetto Life ELife e del ruolo di volontari e operatori nel monitoraggio e salvaguardia delle spiagge e delle coste.

Leggi anche ⬇️ Bivona, i primi risultati del progetto sui fondali di Capo Vaticano al centro di un evento in programma alla Tonnara

La raccolta differenziata non va in vacanza

Il secondo appuntamento sarà ancora alla Green Station di Santa Domenica di Ricadi, martedì 15 luglio alle ore 18, con Legambiente Calabria e CONAI che rinnoveranno l’appuntamento con il convegno “La raccolta differenziata non va in vacanza: criticità e opportunità della gestione dei rifiuti nei Comuni costieri”. Questo incontro riproporrà il tema della raccolta differenziata, del riciclo e degli strumenti e incentivi a disposizione dei Comuni per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia sulla corretta gestione dei rifiuti, specialmente nelle località turistiche durante il periodo estivo.

L’attesa conferenza stampa a bordo di Goletta Verde

L’apice della tappa calabrese si raggiungerà mercoledì 16 luglio alle ore 10, con una Conferenza stampa che si terrà al Porto di Tropea, a bordo della Goletta Verde. L’occasione sarà la presentazione dei dati del monitoraggio condotto dall’imbarcazione lungo le coste calabresi. Questi dati, frutto di un’attenta analisi dello stato di salute delle acque e degli ecosistemi marini, forniranno un quadro aggiornato sulle sfide e i progressi che saranno compiuti nella tutela dell’ambiente costiero regionale. La campagna “Non ci fermeremo mai Goletta Verde 2025” ribadirà l’impegno costante di Legambiente e dei suoi partner, tra cui ANEV, Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI, NOVAMONT, Renexia, Biopack e Nuova Ecologia, per la salvaguardia del patrimonio marino italiano, promuovendo consapevolezza e azioni concrete per un futuro sostenibile.