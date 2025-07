Incendio a bordo di una nave cisterna partita da Torre Annunziata e diretta al porto di Vibo Marina

La nave cisterna nel porto

Un incendio è scoppiato a bordo della nave cisterna italiana “Domenico Ievoli”, con una stazza lorda di 6.522 tonnellate e una lunghezza di circa 118 metri. La nave, partita da Torre Annunziata con un carico di prodotti petroliferi e diretta ai depositi costieri di Vibo Marina, ha preso fuoco al largo della costa di Paola per cause ancora da accertare. Dopo ore di lavoro congiunto da parte dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera di Vibo e Cetraro, le fiamme sono state domate. Non si segnalano conseguenze per l’equipaggio né danni all’ambiente. Per consentire ulteriori indagini da parte delle autorità competenti e per effettuare le necessarie riparazioni, la “Domenico Ievoli” è stata rimorchiata nel porto di Vibo Marina dal potente rimorchiatore “Eduardo Morace”. L’incidente, con ogni probabilità, alimenterà il dibattito in corso sulla necessità di spostare i depositi costieri di carburante in aree più idonee, lontane da quelle attuali densamente popolate.