Sciacalli da spiaggia: la passerella per i disabili a Vibo Marina scompare di notte. La Muraca ripristina (ancora) l’accesso

Non c’è pace per la passerella per disabili di Vibo Marina, anche se, in tutta questa vicenda che va avanti da settimane, c’è una costante che rassicura: la continua manutenzione da parte della ditta Muraca. Stamane, per l’ennesima volta, gli operai sono intervenuti per ripristinare la pedana «più ambita del litorale vibonese», come ironicamente definita in un messaggio social dell’azienda stessa. Distrutta e parzialmente sottratta da ignoti, numerose volte, la passerella è stata nuovamente riposizionata e spazzata, un segno tangibile dell’impegno costante dell’impresa nella manutenzione del lungomare. Ma le buone notizie per l’ambiente e la fruibilità delle spiagge di Vibo Marina non finiscono qui: parallelamente al ripristino della passerella, gli operatori ecologici hanno proceduto stamane alla consegna dei posacenere da spiaggia. Un’iniziativa volta a contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, una delle piaghe maggiori per l’ecosistema marino.

Le condizioni in cui spesso versa il litorale al mattino

Nonostante la cura costante dei luoghi da parte della ditta, l’inciviltà di alcuni, che abbandonano rifiuti di ogni genere, dai cartoni di pizza alle bottiglie di birra frantumate sugli scogli, porta gli operai a intervenire continuamente. Spesso si vedono costretti a raccogliere frammenti di vetro a mano, poiché ignoti si divertono a spaccare bottiglie in luoghi non facilmente accessibili con attrezzature o, banalmente, un semplice rastrello. Il messaggio sui social della ditta Muraca, «vi raccomando», rivolto alla cittadinanza, sottolinea l’importanza della collaborazione di tutti per preservare la bellezza e la fruibilità del territorio. Un invito a una maggiore consapevolezza civica che, si spera, possa un giorno rendere meno necessari questi continui, ed evitabili, interventi di ripristino e pulizia.