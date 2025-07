Incendio su una nave cisterna diretta a Vibo Marina, Fit-Cisl: «Grazie a equipaggio e autorità scongiurate conseguenze gravi»

La Fit-Cisl Calabria attraverso un comunicato stampa della segreteria regionale «desidera rivolgere un sentito e doveroso elogio all’equipaggio della nave cisterna “Domenico Ievoli” per l’eccezionale professionalità e prontezza dimostrate nella gestione dell’incendio sviluppatosi a bordo durante la navigazione da Torre Annunziata verso il porto di Vibo Marina». L’incidente, verificatosi al largo della costa di Paola per cause ancora in corso di accertamento, ha richiesto una «risposta immediata da parte dell’equipaggio, che ha agito con lucidità e prontezza, garantendo l’incolumità di tutti e contenendo nell’immediato i rischi di propagazione dell’incendio».

Un altrettanto «sentito ringraziamento e un elogio particolare vanno a tutti gli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo Marina per il tempestivo intervento in mare, condotto in collaborazione con i Vigili del fuoco, e per la gestione efficace delle fasi successive».

«La loro azione congiunta – prosegue il sindacato – ha consentito di mettere in sicurezza la nave, evitando ulteriori danni e scongiurando conseguenze più gravi. La successiva operazione di rimorchio della nave, effettuata dal rimorchiatore “Eduardo Morace” fino all’ingresso in porto e gestita dalla Calabria di Navigazione per le operazioni di approdo, ha completato l’intervento, confermando ancora una volta la validità operativa del nostro sistema marittimo e portuale. A tutti coloro che, a vario titolo, hanno preso parte alla gestione dell’emergenza, va l’apprezzamento più profondo della Fit-Cisl Calabria per l’alta professionalità, lo spirito di servizio e il coraggio dimostrati. Un esempio concreto di efficienza, collaborazione e dedizione che onora il lavoro del mare e la sicurezza collettiva».