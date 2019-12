“Rinascita”: cinque nuove decisioni del gip sulle misure cautelari

In quattro lasciano i domiciliari, mentre per altra posizione gli atti sono stati trasmessi al Tribunale per i minorenni

Cinque nuove decisioni del gip distrettuale di Catanzaro nell’ambito dell’operazione antimafia “Rinascita- Scott” della Dda di Catanzaro. Al termine dell’interrogatorio di garanzia ritornano in totale libertà e lasciano gli arresti domiciliari Tommaso Pugliese, 26 anni, e la madre Paola Rella, 57 anni, di Vibo, difesi dagli avvocati Giuseppe Arcuri e Pietro Proto. Atti invece già trasmessi al Tribunale per i minorenni per la posizione di Francesco Angelieri, 20 anni, di Ionadi, assistito dall’avvocato Giuseppe Di Renzo che ha fatto notare al gip come al momento della commissione del reato contestato il suo assistito era minorenne. Lascia invece gli arresti domiciliari per l’obbligo di firma giornaliero alla polizia giudiziaria, Salvatore Mandaradoni, 63 anni, di Vibo Valentia, difeso dall’avvocato Demetrio Procopio. Infine, lascia gli arresti domiciliari e ritorna totalmente libero l’imprenditore di San Calogero Francesco Valenti, 80 anni, difeso dall’avvocato Marco Talarico.



Tommaso Pugliese e la madre Paola Rella sono accusati di concorso in intestazione fittizia dell’esercizio commerciale “Latteria del Sole” di Vibo Valentia. Secondo gli inquirenti, l’attività commerciale sarebbe riconducibile al boss di Limbadi Luigi Mancuso. Fatto di reato accertato nel novembre 2013. Il Riesame per Michael Pugliese (titolare dell’attività commerciale) è invece fissato per il 7 gennaio.



Francesco Angelieri è invece accusato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Secondo l’accusa, in concorso con Giuseppe Palmisano, 21 anni, di Vibo (arrestato) avrebbe costretto il titolare del negozio di abbigliamento “Babilonia jeans” di Vibo Valentia a vendergli cinque paia di pantaloni, due felpe (di cui una destinata ad Alessio Patania, 21 anni, di Vibo, arrestato) ed un giubbotto “all’irrisorio prezzo di 30 euro”.



Salvatore Mandaradoni è invece accusato di ricettazione aggravata dalle finalità mafiose in concorso con Diana Pugliese, 52 anni, di San Gregorio d’Ippona, Benedetta Giamborino, 27 anni, di Piscopio, Rosa Giamborino, 33 anni, di Piscopio e Giuseppe Mandaradoni, 31 anni di Piscopio Pugliese ed i due Mandaradoni, secondo l’accusa, avrebbero ricevuto da Giovanni Giamborino (arrestato e padre di Rosa e Benedetta) la somma di dodicimila euro, denaro di illecita provenienza “a loro nota”. Dopo avere ottenuto, previo versamento della suddetta somma, tre assegni circolari dalle banche del valore di quattromila euro ciascuno, sono accusati di aver versato tali titoli – nell’interesse di Benedetta e Rosa Giamborino – nella società Gsrb srl con sede a Vibo, proprietario di un immobile sito nei pressi dell’ospedale.

Infine, l’imprenditore Francesco Valenti (parte lesa in altri capi di imputazione) è accusato di tre episodi di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose.

