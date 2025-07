Il tragico impatto a Bocale, in provincia di Reggio Calabria. La Toyota condotta da un 35enne ora accusato di omicidio stradale

Guidava in stato di ebrezza alcolica il 35enne coinvolto con la sua Toyota Yaris nello scontro che questa notte è costato la vita a un carabiniere di 47 anni, Davide Squillace. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia locale con l’accusa di omicidio stradale. Lo scontro è avvenuto lungo via Nazionale a Bocale, nel comprensorio sud di Reggio Calabria, mentre il militare procedeva in sella alla sua moto. Gli esami tossicologici eseguito sul conducente dell’auto hanno evidenziato un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Inoltre, il 35enne aveva la patente scaduta da un anno. Su disposizione del magistrato di turno, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.