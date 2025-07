Dai rubinetti di Tropea torna a scorrere l’acqua: Sorical ripristina la fornitura nel centro storico ma resta qualche criticità ai piani alti

Per il Comune resta ancora da capire perché all'alba di sabato l'erogazione sia stata bloccata, facendo scattare l'attivazione del Coc e della Protezione civile: «Ancora non abbiamo ricevuto risposte»

«La Sorical ha ripreso, già da ieri, a rifornire la rete comunale di acqua e il serbatoio comunale stamane, dopo verifiche, è risultato essere pieno oltre i 2,5 metri». Questo è quanto fa sapere stamane il capo dell’Ufficio tecnico comunale di Tropea, l’archetto Francesco Gerace, in merito alla grave carenza idrica registratasi nei giorni scorsi e culminata sabato con l’attivazione del Centro operativo comunale e della Protezione civile che ha distribuito acqua (non potabile) mediante autobotte fino al tardo pomeriggio di sabato stesso. «Resta ancora da capire perché Sorical – ha aggiunto Gerace – abbia interrotto la fornitura al Comune all’alba di sabato. Motivazioni, sebbene richieste, ancora non ne sono giunte all’Ente. Sappiamo solo che i controlli ispettivi da parte della stessa azienda stanno proseguendo sul territorio comunale».

Ripresa dunque l’erogazione da parte di Sorical, «la fornitura nel centro storico e nelle parti alte della cittadina è ripresa ieri – ha specificato Gerace -. Qualche criticità la si registra ancora nelle abitazioni ai piani alti dove, per bassa pressione, ancora in servizio non riesce ad essere erogato. Anche le fontane del centro storico, come constatato anche da me personalmente ieri – ha aggiunto Gerace – sono pienamente funzionanti e il sevizio idrico, ora che Sorical ha ripreso la fornitura per la rete comunale, man mano sta entrando a regime dovunque».