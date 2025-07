Ionadi, trovate una pistola a tamburo e 37 munizioni di vario calibro in un fondo agricolo: 50enne in arresto

In località Contrada Contura del comune di Ionadi, i carabinieri della Stazione di Mileto, con il supporto dei militari della Stazione di Francica, hanno tratto in arresto un uomo 50enne, operaio, incensurato, ritenuto – allo stato – responsabile del reato di detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento. Nel corso di una perquisizione eseguita in un fondo agricolo nella disponibilità dell’indagato, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 con matricola abrasa e 37 munizioni di vario calibro.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.

Le armi e le munizioni rinvenute sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.