Nardodipace ottiene un finanziamento per la realizzazione di un’area camper a Cassari. Il sindaco Loielo: «Vitale per il piccolo borgo»

La piccola frazione montana si prepara ad accogliere i viaggiatori su quattro ruote grazie a un importante contributo della Regione Calabria. Il Comune di Nardodipace assieme a San Giovanni in Fiore, unici due Enti assegnatari del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), ha ottenuto un finanziamento (di cui ancora non si conosce l’ammontare) per la realizzazione di un’area attrezzata di sosta per i camper camper, nell’ambito del bando regionale pubblicato nel dicembre 2024. Il progetto, che prevede la realizzazione ex novo di una piazzola con servizi e aree ricreative su un’area precedentemente destinata a campo sportivo ma non utilizzata, rappresenta un’opportunità concreta di rilancio turistico e valorizzazione del territorio. Secondo le linee guida del bando, per interventi di nuova realizzazione potevano essere assegnati fino a 150.000 euro: una cifra importante, che l’Amministrazione comunale spera possa diventare un volano per attrarre un nuovo tipo di viaggiatore.

«Investire nel turismo sostenibile e diffuso è fondamentale per un borgo come il nostro – ha dichiarato il sindaco Romano Loielo -. L’area camper di Cassari sarà non solo un punto di sosta, ma anche un invito a scoprire le ricchezze naturali e culturali della nostra comunità». I lavori, che dovrebbero iniziare entro l’anno, mirano dunque a realizzare uno spazio funzionale e moderno, pensato per i turisti ma anche per i residenti. «Il progetto – ha sottolineato il sindaco – segna un importante punto di svolta per l’immagine e l’economia della Comunità di Cassari e per l’intero territorio delle Serre, offrendo ai numerosi turisti e viaggiatori amanti della montagna dei fondamentali punti di sosta che rappresenteranno per il territorio una tangibile opportunità economica e occupazionale».