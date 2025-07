Ondata di atti vandalici a Vibo, in piazza Municipio tagliati i rami di un albero appena piantato: «Responsabile individuato». E il Comune installa altre videocamere, ecco dove

L'amministrazione Romeo esprime profonda indignazione per i gravi episodi avvenuti nelle ultime ore. Nuove apparecchiature di controllo verranno posizionate anche a Vibo Marina, in via Vespucci

Sporcizia abbandonata in spiaggia e bottiglie di vetro spaccate

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia esprime, attraverso un comunicato stampa, «profonda indignazione per i gravi episodi avvenuti nelle ultime ore che hanno colpito il decoro urbano e ambientale della città. In piazza Martiri d’Ungheria un individuo, nella serata di ieri, ha tagliato i rami di uno degli alberi recentemente piantati, compiendo un gesto insensato che danneggia un patrimonio pubblico e offende il senso civico dell’intera comunità, oltre a compromettere la fotosintesi dell’albero che determina un miglioramento della qualità dell’aria. La Polizia locale ha già visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza ed individuato l’autore, che presto verrà identificato e sanzionato per come previsto dalla legge».

Contestualmente, sulla spiaggia di via Vespucci a Vibo Marina, sono stati «registrati nuovi episodi di inciviltà: bottiglie rotte, rifiuti sparsi e la passerella per disabili nuovamente danneggiata. Un gesto vile che non solo compromette la fruibilità del litorale, ma rappresenta un’offesa alla dignità delle persone con disabilità».

Sporcizia sull’arenile di Vibo Marina

L’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, ha espresso una «ferma condanna per quanto accaduto, sottolineando la necessità di una maggiore responsabilità da parte di tutti i cittadini. «Questi atti – ha evidenziato nella nota stampa dell’Ente – colpiscono il cuore della nostra comunità. Serve un impegno collettivo per tutelare i beni comuni e contrastare la barbarie dell’inciviltà. Noi continueremo a fare il nostro lavoro e proseguire nell’opera di sensibilizzazione, come sempre, ma questo livello di inciviltà è francamente intollerabile, ed attueremo tutto quanto in nostro potere per reprimerlo. Già in questi giorni, infatti, verrà installata la videosorveglianza su tutta via Vespucci. Inoltre, sono state interessate anche le Forze dell’ordine attraverso formale denuncia presentata dalla ditta Muraca in merito ai recenti atti, affinché i responsabili vengano perseguiti per come previsto dalla legge».