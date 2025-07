Mileto, la Polizia scopre e fa chiudere un circolo abusivo sprovvisto di autorizzazioni per alimenti e bevande: multato il proprietario

Continuano i controlli della Polizia di Stato ed in particolare della divisione Amministrativa e sociale, voluti dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti. Nell’ultimo periodo, nell’ambito dei numerosi controlli degli esercizi pubblici insistenti nella provincia di Vibo Valentia, sono stati passati ai “Raggi X” numerosi circoli privati. Tra questi in particolare nel Comune di Mileto, i poliziotti della Questura hanno scoperto un circolo privato sprovvisto delle autorizzazioni necessarie e pertanto risultato del tutto abusivo.

Nello specifico il titolare, in occasione della recente apertura e del cambio di gestione, avrebbe dovuto segnalare la nuova attività ai fini della somministrazione alimenti e bevande, ma tutto ciò non si è verificato e per tale ragione lo stesso proprietario è stato multato per l’apertura abusiva con l’applicazione della sanzione prevista dalle vigenti normative. A seguito di tale accertamento si è provveduto nell’immediatezza a segnalare al Comune di Mileto l’attività abusiva che portava all’emissione di un’ordinanza di interruzione immediata dell’attività.