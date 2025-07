Meteo, arrivano gli acquazzoni anche nel Vibonese: nel pomeriggio i primi temporali

Accelera il previsto cambiamento di condizioni metereologiche: instabilità e temperature in calo già dalle prossime ore

Come da previsione la coda della perturbazione in transito ha apportato dalle prime ore del mattino violenti temporali sul comparto tirrenico-cosentino e relative aree interne con precipitazioni che localmente si sono rivelate abbondanti e con qualche disagio alla circolazione. Le piogge più intense hanno raggiunto in particolare la città di Cosenza, Montalto Uffugo e aree limitrofe con intensa attività elettrica. Tale nucleo instabile sta scivolando verso Sud e nelle prossime ore potrà interessare le aree tirreniche del Catanzarese e relative aree interne e, successivamente, anche il Vibonese.

Tutto questo in attesa del calo termico che inizierà già a partire dalla serata grazie ai venti forti occidentali che inizieranno a soffiare sulla Regione. Il calo più sostanziale si avvertirà però dalla giornata di domani quando il termometro subirà un calo di quasi 10°C.