Mileto, al via la campagna di disinfestazione su tutto il territorio

Giungono buone notizie in tema di tutela della salute pubblica sul territorio comunale di Mileto. Nelle scorse settimane Il Vibonese ha lanciato l’allarme sulla grande presenza di zecche nella cittadina normanna e nelle relative frazioni. Ad essere particolarmente colpito dall’invasione di questo e di altri pericolosi parassiti è il quartiere “Olivarelle” della città capoluogo, dove tra l’altro è situato il Parco urbano intitolato al piccolo Nicholas Green, prossimo ad essere riaperto al pubblico dopo il recente affidamento all’Athena Servizi. Con tale grossa problematica da mesi si ritrovano a fare i conti i possessori di cani e di altri animali domestici. Criticità che, tuttavia, nella sostanza, investono tutta la popolazione residente sul territorio, vista la pluralità di patologie infettive che possono essere veicolate da questi e altri artropodi. Nelle scorse ore, ad ogni modo, l’atteso annuncio che il Comune nei prossimi giorni avvierà la campagna di bonifica su tutto il territorio di sua competenza, dopo aver celermente provveduto al completamento dell’iter procedurale e all’affidamento dei lavori alla ditta incaricata.

Si comincerà giovedì 10 luglio con la disinfestazione adulticida di tutte le aree urbane ed extraurbane, compresi parchi e i giardini ubicati a Mileto, Paravati, San Giovanni e Comparni. A comunicarlo è la stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. «Ci siamo con il primo intervento – sottolinea palazzo dei normanni con tanto di locandina e in un post pubblicato sulla propria pagina facebook – a cui seguiranno, previo avviso, le campagne di derattizzazione e antiblatte. Questo intervento iniziale riguarderà tutto il territorio comunale e, in particolare, abbiamo attenzionato il Parco Nicholas Green, ove verrà fatto un trattamento antizecche, e tutti gli altri parchi e giardini del comune di Mileto». La prima tranche della campagna di disinfestazione adulticida, nello specifico, sarà attuata dalle 23.45 di giovedì prossimo alle 6 del giorno successivo. Al riguardo, dallo stesso sindaco di Mileto giunge l’invito a tutta la cittadinanza «a tenere in quelle ore chiuse le porte e le finestre delle proprie abitazioni e a evitare l’esposizione di indumenti all’esterno».