Parchimetro guasto a Vibo Marina, fioccano le multe in via Senatore Parodi: per il tagliando bisogna fare mezzo chilometro sotto al sole

Il parchimetro c’è ma non funziona. Succede a Vibo Marina in via Senatore Parodi, una delle arterie più trafficate del centro costiero, dove insistono diverse attività commerciali tra cui due supermercati. E sono proprio i clienti di questi negozi a dover scegliere se rischiare la multa oppure dirigersi circa 300 metri più avanti, sotto il sole cocente, acquistare da un altro parchimetro il tagliando e tornare indietro, con il rischio di trovare comunque la contravvenzione sul parabrezza.

«Non chiediamo siano rimosse le strisce blu, anche se sarebbe utile, vista la crisi del commercio e dei consumi – lamenta un commerciante – nè chiediamo di essere esentati dal pagare le contravvenzioni, ma volete venirci incontro? Volete capire che in questo modo si procurano solo disagi e costi ingiusti in danno della popolazione»? Gli fa eco un anziano del luogo che è stato recentemente multato. «Con una temperatura di circa 35 gradi, sotto il sole cocente, si pretende che le persone, qualsiasi sia la loro età e qualsiasi sia il loro stato di salute, camminino per circa 500-600 metri solo per acquistare un tagliando».

«Molti clienti non vengono più e preferiscono fare la spesa altrove», afferma un altro esercente. L’appello dunque è rivolto alla Movea, azienda campana che ha appaltato il servizio. Urge una riparazione del parchimetro incriminato, anche perché l’estate si preannuncia particolarmente lunga e sempre più calda.