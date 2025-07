Tragedia sfiorata a Parghelia, un bagnante accusa un malore in mare e rischia di annegare: trasportato in ospedale in codice rosso

Accusa un malore in mare e rischia di annegare. È successo a Parghelia, dove P.L., 44 anni, è stato avvistato da un altro bagnante che ha subito allertato il bagnino. Nel frattempo, però, la corrente in pochi minuti aveva già trascinato il bagnante in difficolta sulla spiaggia. A quel punto è stato allertato il 118, ma gli operatori sanitari, una volta sul posto, hanno avuto non poche difficoltà a raggiungere il paziente, perché la spiaggia dove era stato steso il bagnante non era raggiungibile direttamente con l’ambulanza. Prestati i primi soccorsi e stabilizzato il paziente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per trasportarlo fino all’ambulanza. Infine, la corsa in ospedale in codice rosso.