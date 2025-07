Cuoco vibonese morto in un incidente a Jesolo: stava tornando a casa in bici dopo il turno di lavoro

Era originario di Zungri il 54enne morto in un tragico incidente stradale a Jesolo, in provincia di Venezia. Franco Gaudioso, questo il suo nome, era in sella alla sua bici lunedì sera, intorno alle 22:30, quando è stato investito e ucciso da un’automobile lungo via Colombo, nei pressi del canale Cavetta. Dopo l’urto, è finito in acqua, morendo all’istante. Alla guida della vettura c’era un giovane del posto, che ha immediatamente lanciato l’allarme e chiesto l’aiuto dei passanti per cercare di individuare l’uomo nel canale.

Inutile il seppur tempestivo arrivo in zona del personale sanitario del Suem. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno recuperato il corpo dell’uomo senza vita qualche minuto dopo il loro arrivo, su segnalazione di alcuni passanti che lo avevano visto riaffiorare. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi dei carabinieri con il supporto della polizia locale per la gestione della viabilità.

Gaudioso da tempo si era trasferito al Nord, dove lavorava come cuoco. Da quanto si apprende, la sera dell’incidente si stava ritirando proprio dal lavoro in bici, e si trovava ormai a poca distanza dalla sua abitazione quando è stato urtato dall’auto. Lascia moglie e due figli, tra cui uno da poco era entrato a far parte della Polizia locale di Jesolo. Grande commozione nella sua Zungri, dove era cresciuto e dove tuttora vivono alcuni familiari.