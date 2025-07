Rinascita Scott: scarcerata la moglie del boss Giuseppe Accorinti

Filippina Carà

Resta imputata a piede libero Filippina Carà, 35 anni, di Filandari, condannata a 17 anni e 6 mesi in primo grado nel maxiprocesso Rinascita Scott per il quale è in corso il giudizio di appello. È quanto deciso dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in accoglimento delle argomentazioni difensive prospettate dagli avvocati Daniela Garisto e Clara Veneto. Nel giugno dello scorso anno, per Filippina Carà – moglie del boss di Zungri, Giuseppe Accorinti – la Dda di Catanzaro aveva chiesto ripristino misura carceraria dopo la condanna a 17 anni e 6 mesi in primo grado. Il Tribunale del Riesame aveva però rigettato la richiesta. Da qui il ricorso in Cassazione della Procura di Catanzaro, accolto con rinvio. Ora, quindi, la nuova pronuncia del Tribunale del Riesame che ha disposto la scarcerazione per mancanza di esigenze cautelari nei confronti di Filippina Carà, imputata a piede libero anche nel processo Maestrale-Carthago.