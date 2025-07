Giuseppe Borrelli è il nuovo procuratore della Dda di Reggio Calabria: il Csm vota all’unanimità

Per il magistrato campano si tratta di un ritorno in Calabria, in passato aveva infatti ricoperto l'incarico di procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro

di Antonio Alizzi



Il nuovo capo della Dda di Reggio Calabria è Giuseppe Borrelli, attuale procuratore di Salerno. Lo ha deciso il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, votando la pratica all’unanimità.

Per Borrelli, togato campano, si tratta di un ritorno in Calabria, dove in passato aveva ricoperto l’incarico di procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro, nel periodo in cui l’ufficio di procura era diretto dal magistrato Vincenzo Antonio Lombardo.

Borrelli è profondo conoscitore delle dinamiche della ‘ndrangheta avendo coordinato diverse inchieste contro i clan vibonesi e non solo. A Salerno, infine, si è occupato di inchieste che hanno interessato anche soggetti residenti nella provincia di Cosenza, ereditando la cosiddetta inchiesta Genesi che portò all’arresto del giudice Marco Petrini.