Fuga di gas in pieno centro a Vibo, evacuate circa venti famiglie residenti in via Cordopatri

Momenti di apprensione questa sera in pieno centro a Vibo Valentia, dove la rottura di una conduttura del gas ha costretto il Comune ad evacuare una ventina di famiglie. È successo in via Cordopatri, dove a causa di alcuni lavori nell’area tra Sant’Antonio e Largo Giovan Battista Romei, è stata accidentalmente danneggiata la condotta del gas.

I vigili del fuoco, verificato il danno, hanno quindi comunicato al Comune la necessità di adottare misure urgenti e precauzionali per tutelare l’incolumità pubblica. A sua volta, il sindaco Enzo Romeo ha quindi emanato un’ordinanza urgente disponendo l’immediata evacuazione delle persone residenti in via Francesco Cordopatri, angolo Via V. Capialbi e nelle aree limitrofe, predisponendo contestualmente i relativi divieti di transito. Il Comune ha anche predisposto l’accoglienza temporanea delle famiglie evacuate che ne avessero fatto richiesta in un hotel del centro cittadino. I lavori di riparazione sono iniziati immediatamente e domani l’emergenza dovrebbe rientrare. Tempestiva l’azione coordinata della polizia locale, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei tecnici della società del gas.