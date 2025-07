Vibo Marina, minaccia il datore di lavoro e poi viene rintracciato dai carabinieri con una bottiglia di liquido infiammabile e due accendini

Il titolare di uno dei pontili turistici ha riferito ai militari dell’Arma di aver subito atteggiamenti intimidatori da parte di un dipendente che è stato fermato prima che potesse mettere in atto un'ipotetica azione ritorsiva

Nel pomeriggio di lunedì 7 luglio 2025, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm sono intervenuti a Vibo Marina, in via Emilia, a seguito di una segnalazione di minacce da parte del titolare di un noto pontile turistico della zona. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe chiesto aiuto dopo essere stato affrontato in maniera intimidatoria da un dipendente.

Il soggetto, rintracciato poco dopo, è stato trovato in possesso di uno zainetto contenente una bottiglia di liquido infiammabile e due accendini, chiaro segnale di un possibile intento ritorsivo. Il materiale è stato sequestrato e l’intera vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo. Le indagini proseguono a cura della Stazione Carabinieri di Vibo Marina, che sta approfondendo ogni aspetto dell’accaduto.