Fuga di gas in pieno centro a Vibo, revocata l’ordinanza di evacuazione delle circa 20 famiglie di via Cordopatri

È stata revocata l’ordinanza sindacale di evacuazione temporanea per via Cordopatri, emessa ieri dal sindaco Enzo Romeo a seguito di una rottura accidentale di una condotta del gas. L’emergenza era scattata attorno alle ore 13 quando si è verificata la rottura di una condotta del gas, con conseguente dispersione di metano con potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini. Lo stato di pericolo era stato comunicato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, per garantire la pubblica incolumità, il sindaco aveva emesso un’ordinanza di evacuazione temporanea che ha interessato circa venti famiglie residenti.

La rottura «è stata provocata da un’azienda terza – estranea a Italgas – che, intenta in lavori stradali, ha danneggiato una condotta di distribuzione del metano. Il Pronto Intervento Italgas è accorso rapidamente sul luogo dell’accaduto, ha subito messo in sicurezza l’area e provveduto alla riparazione del danno subìto». Dopo l’intervento risolutivo della stessa Italgas Reti, l’Ente ha quindi disposto la revoca del provvedimento incaricando la Polizia municipale di garantire quanto disposto.