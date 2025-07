Centro storico di Vibo, la toppa d’asfalto sulla pavimentazione in pietra è ancora lì

Nel maggio scorso l’assessore Monteleone ha spiegato che quello sfregio di bitume è solo provvisorio a causa di lavori in corso per l’istallazione di un cavidotto elettrico. Ora, in piena stagione turistica, fa ancora brutta mostra di sé

Era ancora maggio quando l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, ha rassicurato la città sul fatto che quella toppa d’asfalto in via Giovan Battista Romei, nel nucleo urbano più antico di Vibo Valentia, era solo provvisoria. Uno sfregio di bitume nella pavimentazione di pietra. A due mesi di distanza la toppa d’asfalto è ancora lì, a deturpare uno degli angoli più suggestivi della città. Si suppone che la sua “provvisorietà” non sia in discussione e che prima o poi la pavimentazione in pietra lavica venga ripristinata.

Monteleone, infatti, contattato da Il Vibonese, spiegò che si tratta della «copertura non definitiva di uno scavo nel quale è stato posizionato un pozzetto di congiunzione della rete Enel». Quindi, la ditta incaricata, per ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza, ha proceduto a chiudere tutto con una colata d’asfalto. «Finite le opere di perforazione nella successiva fase di passaggio del cavidotto elettrico – continuò l’assessore – potrebbe emergere la necessità di riaprire lo scavo per collegare i cavi elettrici». Da qui la necessità di procedere con una riparazione provvisoria. «A lavori ultimati, tutto il tratto interessato dai lavori sarà ripristinato con la pavimentazione in basole di pietra lavica nel rispetto delle caratteristiche tecniche e storiche dell’area interessata», concluse Monteleone.

Fino ad allora, però, i turisti che si avventureranno nella parte alta del centro storico si imbatteranno nella toppa d’asfalto. E vaglielo a spiegare che è solo provvisoria…