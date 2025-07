Data alle fiamme l’auto della dirigente comunale di Vibo Claudia Santoro, la reazione del Pd: «Gesto gravissimo che colpisce tutti»

Il capogruppo in Consiglio del Partito democratico Francesco Colelli esprime vicinanza alla professionista e sottolinea la portata dell’atto intimidatorio

«Il gruppo consiliare del Partito Democratico esprime la più ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni della dottoressa Claudia Santoro, alla quale è stata incendiata dolosamente l’automobile». È quanto si legge in una nota diffusa dal capogruppo Francesco Colelli.

Ignoti, infatti, hanno dato alle fiamme l’automobile della dirigente del Settore finanziario del Comune di Vibo. Il mezzo era parcheggiato a Bivona e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare le fiamme.

«Un gesto gravissimo – continua Colelli – che colpisce non solo una stimata professionista, ma l’intera comunità civile, e che merita una risposta netta e compatta da parte delle istituzioni e della società. Alla dottoressa Santoro va la nostra piena solidarietà e vicinanza, personale e politica, nella certezza che non si lascerà intimidire da chi pensa di poter usare la violenza per seminare paura».