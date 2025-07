Da destra a sinistra pioggia di solidarietà per la dirigente comunale di Vibo Claudia Santoro dopo l’incendio della sua auto

Numerosi gli attestati di solidarietà nei confronti della dirigente comunale di Vibo, responsabile del settore finanziario, Claudia Santoro. L’auto della professionista è stata data alle fiamme mentre era parcheggiata a Bivona. Un gesto con tutta probabilità doloso, sul quale indagano i carabinieri. L’episodio viene colto come un gravissimo atto intimidatorio nei confronti di una dirigente che sovrintende a settori molto delicati, tra cui anche quello relativo al personale dell’Ente.

Giuseppe Mangialavori

«Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà alla dott.ssa Claudia Santoro, dirigente del Comune di Vibo Valentia, vittima di un ignobile gesto intimidatorio. L’incendio della sua auto non è solo un attacco personale, ma una ferita per chi lavora con integrità al servizio delle istituzioni. Alla dott.ssa Santoro va il mio pieno sostegno e l’auspicio che le forze dell’ordine facciano presto piena luce sull’accaduto».

Il gruppo consiliare Cuore Vibonese

«Esprimiamo ferma condanna per il vile atto intimidatorio che ha colpito la dirigente comunale Claudia Santoro, alla quale è stata incendiata l’autovettura. Un gesto grave, che scuote profondamente la nostra comunità e che rappresenta un attacco non solo a una professionista seria e rispettata, ma all’intero sistema delle istituzioni. A Claudia Santoro va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, personale e politica. Siamo certi che questo episodio non intaccherà la sua determinazione né il suo impegno per il buon funzionamento della macchina amministrativa. In un momento in cui servono coraggio e trasparenza, fatti del genere vanno respinti con forza e denunciati pubblicamente. Il nostro gruppo consiliare continuerà a essere al fianco di chi ogni giorno lavora con onestà, dedizione e spirito di servizio per il bene del Comune e dei cittadini.». È quanto dichiarano i componenti del gruppo consiliare Cuore Vibonese: Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria.

I segretari generali della Cisl Magna Grecia e Funzione pubblica

«Esprimiamo la nostra solidarietà alla dirigente del Comune di Vibo Valentia, Claudia Santoro, per il grave atto intimidatorio subito, con l’incendio doloso della sua auto». È quanto affermano i segretari Generali della CIsl Magna Grecia, Daniele Gualtieri, e della Cisl Funzione pubblica Magna Grecia, Antonino D’Aloi, che proseguono: «Esprimiamo preoccupazione e forte condanna per quello che appare come l’ennesimo tentativo di condizionamento criminale di chi opera nelle pubbliche amministrazioni. Auspichiamo che le forze dell’ordine, cui va il nostro ringraziamento per l’immediato intervento, possano fare al più presto piena luce sull’accaduto. È essenziale garantire un contesto libero da pressioni e intimidazioni, a difesa dell’interesse pubblico, della legalità e del buon funzionamento delle istituzioni, ma anche della serenità personale e familiare di chi dedica il proprio impegno alla comunità».

Il Gruppo consiliare del Partito democratico

«Il gruppo consiliare del Partito Democratico esprime la più ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni della dottoressa Claudia Santoro, alla quale è stata incendiata dolosamente l’automobile. Un gesto gravissimo, che colpisce non solo una stimata professionista, ma l’intera comunità civile, e che merita una risposta netta e compatta da parte delle istituzioni e della società. Alla dottoressa Santoro va la nostra piena solidarietà e vicinanza, personale e politica, nella certezza che non si lascerà intimidire da chi pensa di poter usare la violenza per seminare paura. Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano rapidamente fare piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili di questo ignobile atto. Il gruppo consiliare del Partito Democratico continuerà a battersi per la legalità, la giustizia e la tutela di chi, come Claudia, lavora ogni giorno con dedizione al servizio della collettività. A lei ed ai suoi figli va il nostro abbraccio affettuoso».

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

«In attesa che vengano chiarite le cause del rogo – affermano Pasquale La Gamba (Presidente Provinciale FdI), Fausto De Angelis (Coordinatore Cittadino FdI) e Pascal Corrado (Presidente Provinciale Gioventù Nazionale) – manifestiamo profonda vicinanza per un fatto che colpisce una figura professionale stimata e che, in ogni caso, merita la massima attenzione e sensibilità da parte della comunità. Rivolgiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, affinché venga fatta al più presto piena luce sull’accaduto. Confidiamo – proseguono – che si arrivi in tempi rapidi a chiarire la dinamica dei fatti, per tutelare la serenità di chi, come la dottoressa Santoro, svolge con serietà e senso del dovere una funzione pubblica fondamentale per l’Ente. Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale ribadiscono il loro impegno al fianco delle istituzioni, in difesa della legalità, del rispetto e della dignità di chi opera con responsabilità al servizio della collettività».