Oltre 200 chili e il desiderio di una nuova vita, Maria Francesca si prepara all’operazione: «Mi ha commosso tutta questa solidarietà»

«Sto meglio sia a livello fisico che psicologico». L’ondata di affetto che ha travolto Maria Francesca Barbieri ha avuto effetti sul suo umore. Pochi giorni fa la sessantenne di Pizzo aveva raccontato ai microfoni del nostro network la sua storia fatta di notti insonni e respiri corti per quel peso che da anni la costringe a trascorrere gran parte delle sue giornate a casa, su un letto sorretto dai mattoni. «Ne ho sfondati quattro», aveva confessato timidamente la donna che pesa oltre 200 chili e che ha un desiderio: «Andare al mare, ma con questo peso è quasi impossibile». Aveva pertanto manifestato la volontà di dimagrire e tornare alla forma di 5 anni fa, quando prima del Covid era riuscita a perdere 50 chili.

Un appello che non è rimasto inascoltato. Decine e decine le offerte di aiuto sono giunte a Il Vibonese. Tra i primi a mettere a disposizione la propria struttura è stata l’equipe guidata da Ninni Urso e Carlo Chiodo dell’Unità Operativa di Chirurgia Bariatrica dell’Ospedale Annunziata di Cosenza.

«Sono arrivate offerte di aiuto anche da Vibo Valentia, con una nutrizionista disposta a intraprendere una terapia domiciliare, ma anche dalla Locride, dalla Sicilia e dalla Campania- dice emozionata -, alla fine ho scelto di iniziare il percorso a Castel Volturno in Campania». A mettersi in contatto con Cristiano Giardiello, Direttore del Dipartimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta è stato lo chef Giuseppe Romano che non è nuovo a queste iniziative. Lo scorso anno il cuoco stellato contattò il programma “Le Iene” per aiutare il 44enne Francesco Calzone di Pizzo, a dimagrire. Il giovane si sottopose a un intervento di riduzione dello stomaco proprio nella clinica campana.

«Giuseppe è stato il primo che si è offerto di aiutarmi e io ho accettato», dice Maria Francesca che aggiunge: «Mi ha commosso tutta questa gente che ha solidarizzato con me. Ora mi sento meno sola e ho ricominciato la dieta. Non so quanto ho perso, ma la camicia da notte si abbottona e il pomeriggio riesco a fare qualche passetto sostenuta da mio figlio. Sto meglio e non vedo l’ora di tornare alla normalità».

«Prima dell’intervento – spiega Giuseppe Romano – dovrà trascorrere un periodo di riabilitazione presso la Casa di Cura Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana gestita dalla responsabile del reparto, la dottoressa Ermenegilda Pagano. Ora cerchiamo un benefattore per il trasporto in ambulanza da Pizzo a Somma Vesuviana», dice speranzoso. «Faccio il cuoco di professione e so bene che il cibo oltre ad essere un piacere può diventare un dispiacere e fare male, in questo caso l’abuso del cibo ha portato questa donna a pesare oltre 200 chili e a rischiare la vita».