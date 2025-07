Vibo Marina, rischia di annegare nel mare davanti al quartiere Pennello: interviene l’elisoccorso

Attimi di paura nel primo pomeriggio per un uomo colto da sindrome da annegamento: soccorso, intubato e trasferito in elicottero all’ospedale Pugliese-Dulbecco di Catanzaro

Attimi di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi a Vibo Marina, dove un uomo ha rischiato la vita in seguito a una sindrome da annegamento mentre si trovava in acqua. È accaduto alle ore 15.15 circa in località Pennello.

Scattato l’allarme, sono stati immediatamente attivati i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 da Vibo Valentia, con a bordo il dottor O. Pagano, l’infermiera F. Guberti e l’autista A. E.. Contestualmente è decollato anche l’elisoccorso di Lamezia, con un’équipe composta dal dottor F. Andreacchi, dall’infermiera E. Napoli, dal pilota Bonucci e dal copilota Asaro.

Il paziente, una volta preso in carico, è stato portato in ambulanza, dove è stato aspirato, gli è stato reperito un accesso venoso e successivamente è stato intubato. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Pugliese-Dulbecco per il proseguimento delle cure.