Nicotera, il sindaco revoca la… revoca: annullato l’atto che aveva cassato il divieto di utilizzo dell’acqua del serbatoio Madonna della Scala

«In seguito alle recenti analisi effettuate da un laboratorio privato, con le quali è stata riscontrata la potabilità dell’acqua, per motivi procedurali è emersa la necessità di effettuare una regolarizzazione della revoca dell’ordinanza di divieto d’uso dell’acqua per scopi umani, precedentemente emessa dal sottoscritto». È quanto comunica il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, che poi però precisa: «La revoca dell’ordinanza, effettuata dalla Dirigente dell’Area Tecnica, per questioni burocratiche non rispetta le attuali procedure previste dalla normativa in vigore, che richiedono l’attesa delle risultanze ufficiali delle ispezioni da parte dell’Azienda sanitaria provinciale».

Pertanto, «si rende necessario revocare la stessa, in modo da garantire la correttezza del procedimento amministrativo. Voglio rassicurarvi – ha in fine concluso il rimo cittadino, rivolgendosi ancora ai nicoteresi -che gli Uffici competenti stanno già lavorando attivamente per risolvere la questione e ripristinare il quadro normativo necessario per garantire la massima trasparenza e sicurezza».