Nasce nel Vibonese il primo ambulatorio medico gratuito, Osservatorio civico Città attiva: «Un faro di speranza per i più fragili»

Entro la fine dell’anno, il territorio vibonese vedrà la nascita del suo primo ambulatorio solidale, un’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Vibo con il prezioso supporto dell’Amministrazione comunale di Briatico. L’obiettivo è chiaro: offrire un punto di riferimento per le persone più fragili e per tutti coloro che, a causa di difficoltà economiche, non possono accedere alle cure mediche necessarie. «Molto apprezzato ed incoraggiante – scrivono in una nota congiunta gli avvocati Ornella Grillo, Daniela Primerano e Francesca Guzzo di Osservatorio civico Città attiva di Vibo – anche l’entusiasmo con il quale l’Ordine degli psicologi e tanti specialisti, radiologi, cardiologi, medici di famiglia, intervenuti alla presentazione, hanno dato la loro adesione assicurando la personale disponibilità a mettersi al servizio di chi ha bisogno».

«Esemplare – proseguono dall’Osservatorio civico – il messaggio di chi ha motivato la propria partecipazione perché spinta unicamente dalla passione di aiutare gli altri, dichiarando pubblicamente il proprio disinteresse nei confronti di qualunque allettante vantaggio economico offerto dal sistema privato. È una testimonianza non da poco, in un momento in cui – sottolineano gli avvocati – si ha la sensazione che in tanti hanno perso di vista la missione della professione medica. Si auspicherebbe una rivoluzione in tal senso, consentendo così ad ogni cittadino la possibilità di esercitare il proprio diritto alla salute costituzionalmente garantito. A coloro che daranno sollievo anche psicologico a tutte le persone sole e fragili in ogni senso, come Osservatorio civico Città attiva e associazione Insieme per il bene comune, vogliamo assicurare innanzitutto il totale sostegno a supporto di ogni esigenza dell’ambulatorio ed al contempo esprimere la nostra gratitudine con la speranza che questa iniziativa possa rappresentare il ritorno ad un modello di sanità pubblica, equa, partecipativa ed inclusiva».