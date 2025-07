Ritrovato nel Cosentino il 35enne di San Costantino scomparso nel nulla durante la mattinata di ieri

È stato ritrovato Enrico Corigliano, il 35enne di San Costantino Calabro scomparso nel nulla nella mattinata di ieri dopo essersi fermato a bere un caffè nel bar di un distributore di benzina di Vibo Valentia. In serata, la denuncia ai carabinieri da parte della compagna e dei suoi familiari e l’avvio delle successive ricerche.

In queste ore grande la mobilitazione anche sui social, da parte di un’intera comunità in evidente apprensione per le sue sorti. Il giovane è stato ritrovato poco fa a Trebisacce, in provincia di Cosenza, dove era molto probabilmente giunto a bordo della sua automobile, un pik-up Ford Ranger di colore grigio scuro. In precedenza, verso le 12 di oggi, era stato notato in un bagno di sudore e in stato confusionale a Vibo Marina, ma poi di lui si erano perse nuovamente le tracce. Poco fa, infine, la bella notizia del suo ritrovamento nel Cosentino. Grande attesa, adesso, per il suo ritorno a casa.